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Bursa Yenişehir'de yağış nedeniyle yaklaşık 120 mevsimlik işçinin çadırını su bastı

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Bursa Yenişehir'de yağış nedeniyle yaklaşık 120 mevsimlik işçinin çadırını su bastı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yaklaşık 120 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. İşçilerin ve ailelerinin daha korunaklı bir alana taşınması için belediye ekiplerince tahliye çalışması başlatıldı.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yaklaşık 120 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. İşçilerin ve ailelerinin daha korunaklı bir alana taşınması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini olumsuz etkiledi. Çadırların bulunduğu alanda biriken yağmur suları nedeniyle belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı. Aileleriyle birlikte bölgede kalan yaklaşık 120 mevsimlik tarım işçisinin yaşadığı alanda oluşan olumsuzlukların giderilmesi için ekipler çalışma sürdürürken, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, işçilerin ve ailelerinin daha güvenli ve korunaklı bir alana taşınması için talimat verdi. Bölgede işçilerin tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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