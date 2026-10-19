Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 122 kilo tütün ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nilüfer ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 3 zanlıya ait adreslere operasyon düzenlendi.

Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada elektronik sigara basma makinesi, sanayi tipi sessiz hava kompresörü, sanayi tipi hava tankı, 2 elektronik kurutma makinesi, 2 el yapımı ahşap seleli kurutucu, 60 bin 150 sigara, 1683 paket bandrolsüz sigara, 15 bin adet şeffaf sigara poşeti, 122 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 96 bin 400 bandrollü makaron ve 2 bin 145 çok amaçlı sigara kutusu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA