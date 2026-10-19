Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 122 kilo tütün ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 122 kilo tütün ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada elektronik sigara makinesi, tütün ve bandrolsüz sigara gibi çok sayıda malzeme ele geçirilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nilüfer ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 3 zanlıya ait adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada elektronik sigara basma makinesi, sanayi tipi sessiz hava kompresörü, sanayi tipi hava tankı, 2 elektronik kurutma makinesi, 2 el yapımı ahşap seleli kurutucu, 60 bin 150 sigara, 1683 paket bandrolsüz sigara, 15 bin adet şeffaf sigara poşeti, 122 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 96 bin 400 bandrollü makaron ve 2 bin 145 çok amaçlı sigara kutusu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.