Bursa'da minibüsle çarpışan otomobilde 80 yaşındaki kadın öldü, 10 kişi yaralandı

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Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 80 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bursa-Keles karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Keles istikametine seyir halinde olan İ.C. (49) idaresindeki 16 ASZ 063 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen B.A. (47) yönetimindeki 16 RM 668 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Aliye Asa (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki aracın sürücüleri İ.C. (49) ve B.A. (47) ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ö. (49), A.A. (41), H.P. (62), Y.A. (18), Ş.S. (74), Ş.N.S. (13), R.S. (14) ve S.S. (15) hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı