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İnegöl'de kız meselesi kavgasında 18 yaşındaki Emre Acar öldü! Şüpheli, yaraladığı arkadaşlarını görmeye geldiği hastanede yakalandı

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İnegöl'de kız meselesi kavgasında 18 yaşındaki Emre Acar öldü! Şüpheli, yaraladığı arkadaşlarını görmeye geldiği hastanede yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emre Acar hayatını kaybetti, 2 genç yaralandı. Şüpheli Yunus Emre U. (18), yaraladığı arkadaşlarının durumunu öğrenmek için geldiği hastanede gözaltına alındı; olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu. İfadesinde 'İsteyerek yapmadım, pişmanım' dediği öğrenilen şüpheli ve olaya karışan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emre Acar hayatını kaybetti, Emirhan D. (20) ve Ensar G. A. (16) yaralandı.
  • Olayın şüphelisi Yunus Emre U. (18), bıçakladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek için geldiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde gözaltına alındı; olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu.
  • Kalp ve sırt bölgesinden bıçaklanan Emre Acar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi; şüpheli Yunus Emre U. ile olaya karışan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emre Acar hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi Yunus Emre U. (18), yaraladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek için geldiği hastanede gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "İsteyerek yapmadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında İnegöl'ün Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlar arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkelenen Yunus Emre U., yanında bulunan bıçakla Emirhan D. (20), Ensar G. A. (16) ve Emre Acar'ı (18) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, yaralılar özel araçlar ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BIÇAKLADIĞI ARKADAŞLARINI GÖRMEYE HASTANEYE GELDİ

Olayın şüphelisi Yunus Emre U.'nun, bıçakladığı arkadaşlarının sağlık durumunu öğrenmek amacıyla başka bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne geldiği öğrenildi. Hastanede polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin itirafta bulunmasının ardından, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu.

İFADESİNDE 'PİŞMANIM' DEDİ

Emniyette ifade veren Yunus Emre U.'nun, "2 arkadaş kız meselesi yüzünden tartışıyordu. Ben de bir anlık öfkeyle elimdeki bıçakla sağa sola salladım. İsteyerek yapmadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan 18 yaşındaki baş şüpheli Yunus Emre U. ve olaya karışan 7 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KALBİNDEN VE SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Emre Acar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Acar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emre Acar'ın cenazesinin, bugün ikindi namazını müteakip Çinili Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kırsal Karalar Mahallesi Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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