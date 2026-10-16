Bursa'da nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi durdu! Doktorlar sedye üzerinde yeniden çalıştırdı

Bursa'da nefes borusuna tavuk eti kaçan bebeğin kalbi durdu! Doktorlar sedye üzerinde yeniden çalıştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesi yemek yedirirken nefes borusuna tavuk eti kaçan 1 yaşındaki Alper A.'nın kalbi durdu. Ailesinin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirdiği bebeğe doktorlar, acil müdahale odasına giden sedyenin üzerinde kalp masajı yaptı. Kameraya yansıyan müdahaleyle kalbi yeniden çalışan bebek, Bursa'daki hastaneye sevk edildi; sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki Alper A.'nın nefes borusuna yemek yerken tavuk eti kaçtı.
- Nefes alamayan ve kalbi duran bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'nde sedye üzerinde yapılan kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü.
- Bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde nefes borusuna tavuk eti kaçıp kalbi duran Alper A. (1) doktorların sedye üzerindeki müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, kameraya yansıdı.
YEMEK YERKEN NEFES BORUSUNA TAVUK ETİ KAÇTI
Olay, Süleymaniye Mahallesi Ekin Sokak'taki bir evde meydana geldi. Alper A.'ya annesi tarafından yemek yedirilirken nefes borusuna tavuk eti kaçtı. Nefes alamayan bebek, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
DOKTOR SEDYENİN ÜSTÜNE ÇIKTI
Kalbi duran bebeğe doktorlar tarafından sedye üzerinde müdahale edildi. Acil Müdahale Odasına götürüldüğü sırada bir doktor bebeğe kalp masajı yaparken, diğer doktor da sedyenin üzerine çıkıp oksijen desteğiyle bebeğin nefes almasını sağlamaya çalıştı. O anlar kameraya yansıdı.
Doktorların müdahalesiyle kalbi çalışan ve yeniden nefes almaya başlayan bebek, ambulansla sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.