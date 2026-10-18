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Bursa İnegöl'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 8 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü; kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polisin gözaltına aldığı 8 şüpheliden Y.E.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin ölümüyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Emre A. (18), Ensar G. ve Emirhan D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Emre A., sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan Ensar G. ve Emirhan D'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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