Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı, 652 milyon TL hareket saptandı

BURSA'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 652 milyon 717 bin 453 TL para hareketliliği tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapay zeka destekli yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen banka hesapları ve bu hesaplarla bağlantılı kişilerin kimlik tespitleri yapıldı. Banka hesaplarına ilişkin MASAK raporlarında 652 milyon 717 bin 453 TL para hareketliliği bulunduğu değerlendirilen 25 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı