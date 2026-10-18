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Bursa Osmangazi'de motosikletin otomobile çarptığı an kask kamerasında yer aldı

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Bursa Osmangazi'de motosikletin otomobile çarptığı an kask kamerasında yer aldı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ankara yolu üzerinde motosiklet, sinyal vermeden şerit değiştirdiği öne sürülen otomobilden kaçmak isterken sol şeritteki otomobile arkadan çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansırken polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Bursa'da araçların arasından hızla ilerleyen motosiklet, sinyal vermeden şerit değiştirdiği öne sürülen otomobilden kaçmak isterken sol şeritteki otomobile arkadan çarptı. Kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin sağ şeritten sol şeride aniden geçmek istemesi üzerine motosiklet sürücüsü çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, sol şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin şerit değiştirmesi ve motosikletlinin çarpışmayı önlemek için yaptığı manevranın ardından yaşanan kaza yer aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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