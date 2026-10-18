Bursa'da kadın, çocuğunu göremediği iddiasıyla bıçakla trafiği kilitledi

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Bursa'da çocuğunu göremediğini iddia eden 35 yaşındaki kadın, boğazına bıçak dayayarak trafiği kilitledi. Polis tarafından ikna edilen kadın bıçağı bırakınca, meraklı kalabalık polis için alkış tuttu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Demet Ö., boşanma aşamasındaki eşinin kendisine çocuğunu göstermemesi üzerine bıçak alarak akan trafiğe çıktı.

Trafik kilitlendi, kadın ikna edildi

Yaşanan durum üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri önce çevrede güvenlik önlemi aldı. Kadın ile iletişim kurmak isteyen ekipler, zor anlar yaşadı.

Yüzlerce vatandaş film izler gibi izledi

Yaşanan olaya tanıklık eden yüzlerce vatandaş, yağmurlu havaya rağmen olayları resmen film izler gibi izledi. 35 yaşındaki kadın, 1 saatlik ikna çabaları sonrası elindeki bıçağı bıraktı. Durumu gören meraklı kalabalık, polise alkış tuttu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Yaşanan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı