Bursa'da baraj doluluk oranı yağışların ardından yüzde 62,07'ye yükseldi

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Bursa'da yağışların ardından baraj doluluk oranı yüzde 62,07'ye yükseldi. Su kesintilerinin yaşandığı geçen yıl 17 Ekim'de yüzde 0,25 seviyesinde bulunan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde 62 puanın üzerinde artış gösterdi. Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısının ardından gözler barajlardaki yeni ölçümlere çevrildi.

Bursa'da geçen yıl yaşanan kuraklık, baraj doluluk oranlarına da yansımıştı. 17 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan haberlerde, BUSKİ verilerine göre barajların doluluk oranının yüzde 0,25 seviyesine gerilediği bildirilmişti.

16 Ekim 2026'da yüzde 62,07 olarak açıklanan doluluk oranı, geçen yılın 17 Ekim tarihindeki yüzde 0,25 seviyesiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 61,82 puan daha yüksek oldu. Böylece iki yılın aynı döneminde Bursa'nın barajlarındaki su seviyesi arasında dikkat çeken fark ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıya göre, Bursa ve Bilecik çevrelerinde metrekareye 40 ila 80 kilogram arasında kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Uyarıda sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Son yağışlarla birlikte yükselişe geçen baraj doluluk oranlarının, beklenen yeni yağışlardan nasıl etkileneceği merak ediliyor. Yağışın baraj havzalarına düşen miktarı, toprağın suya doygunluğu ve barajları besleyen derelerin akışı, su seviyelerindeki değişimde belirleyici oluyor.

Bursa'daki 3 barajın toplam doluluk oranının önümüzdeki günlerde yüzde 10'dan fazla artış kaydetmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı