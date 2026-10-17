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Bursa Uludağ'da etkili kar nedeniyle kış lastiği olmayan sürücüler yolda kaldı

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Bursa Uludağ'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle zirve beyaz örtüyle kaplandı. Kış lastiği olmadan Uludağ'a çıkan bazı sürücüler yolda kalırken ekipler kar küreme çalışmalarına başladı; İnegöl'ün yüksek kesimlerinde de kar görüldü.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Uludağ'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle zirve beyaz renge bürünürken, Uludağ'a kış lastiği olmadan çıkan bazı sürücüler yolda kaldı. Ekipler, yol üzerinde kar küreme çalışmalarına başladı. İnegöl ilçesinde ise hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL- Yavuz YILMAZ/ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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