Bursa Uludağ'da etkili kar nedeniyle kış lastiği olmayan sürücüler yolda kaldı

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ARAÇLAR YOLDA KALDI

Uludağ'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle zirve beyaz renge bürünürken, Uludağ'a kış lastiği olmadan çıkan bazı sürücüler yolda kaldı. Ekipler, yol üzerinde kar küreme çalışmalarına başladı. İnegöl ilçesinde ise hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Haber-Kamera: Murat ÇOBANGİL- Yavuz YILMAZ/ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı