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Bursa Osmangazi'de gece kulübüne silahlı saldırıda yaralanan olmadı

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Bursa Osmangazi'de gece kulübüne silahlı saldırıda yaralanan olmadı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki bir gece kulübüne sabah saatlerine karşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, polis olay yerinde inceleme yaptı ve kimliği belirlenemeyen şüpheli kişi veya kişilerin arandığı öğrenildi.

Bursa'da bir eğlence mekanına sabah saatlerine karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldi. Sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gece kulübüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kişi veya kişilerin arandığı öğrendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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