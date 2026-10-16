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Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

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Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu Haber Videosunu İzle
Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu
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Bursa'da etkili olan sağanak yağış, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'nde dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı. Şelaleden akan suların oluşturduğu manzara, doğanın gücünü gözler önüne serdi.

İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkili olan sağanak yağış, Bursa'da da etkisini gösterdi.

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE COŞTU

Yağışların ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde su akışı artarken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Şelaleden büyük bir coşkuyla dökülen sular, çevrede yoğun su buharı ve sis benzeri bir görüntü oluşturdu. Şelalenin çevresindeki yürüyüş alanlarında da su birikintileri ve çamurlu zemin oluştu.

DOĞANIN GÜCÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Suuçtu Şelalesi'nde kaydedilen görüntüler, sağanak yağışın ardından doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmin Güneş:

Doğanın gücü derken? Allah'ın (c.c) gücü ve kudreti olmasın o?

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