Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştu

Bursa'da sağanak yağışın etkisiyle Suuçtu Şelalesi coştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da etkili olan sağanak yağış, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'nde dikkat çeken görüntüler ortaya çıkardı. Şelaleden akan suların oluşturduğu manzara, doğanın gücünü gözler önüne serdi.
İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkili olan sağanak yağış, Bursa'da da etkisini gösterdi.
SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİYLE COŞTU
Yağışların ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde su akışı artarken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.
Şelaleden büyük bir coşkuyla dökülen sular, çevrede yoğun su buharı ve sis benzeri bir görüntü oluşturdu. Şelalenin çevresindeki yürüyüş alanlarında da su birikintileri ve çamurlu zemin oluştu.
DOĞANIN GÜCÜNÜ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Suuçtu Şelalesi'nde kaydedilen görüntüler, sağanak yağışın ardından doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.