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Bursa'da sele ve su baskınına ilişkin 445 ihbarın 320'sine müdahale edildi

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Bursa'da sele ve su baskınına ilişkin 445 ihbarın 320'sine müdahale edildi
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Bursa'da sağanak sonrası sel, su baskını, gider tıkanması ve mahsur kalma olaylarına yönelik ekiplerin saha çalışmaları sürüyor. Kent genelinde yapılan 445 ihbarın 320'sine müdahale edildiği, kalan ihbarlara yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, su baskını, gider tıkanması ve mahsur kalma olaylarına yönelik ekiplerin saha çalışmaları sürüyor. Kent genelinde yapılan 445 ihbarın 320'sine müdahale edildiği bildirildi.

Bursa il genelinde ve ilçelerde yaşanan olumsuzluklara yönelik çalışmalar devam ediyor. Gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler sahada müdahalelerini sürdürürken, çalışmaların Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından koordine edildiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği öğrenildi.

Toplam 445 ihbarın 320'sine müdahale edilirken, kalan ihbarlara yönelik saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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