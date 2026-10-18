Bursa İnegöl'de sağanakta çöken köprüde mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Bursa İnegöl'de sağanakta çöken köprüde mahsur kalan sürücüler kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 23.30 sıralarında etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki dere üzerindeki köprü çöktü. Yolda mahsur kalan sürücüler, İnegöl Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere üzerindeki köprünün çökmesi sonucu yolda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, saat 23.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki Doğal Termal yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle dere üzerindeki köprü çöktü. Bunun sırada yolda bulunan sürücüler mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kalan sürücüler kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı