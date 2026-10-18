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Bursa'da otomobilden kaçan motosiklet başka araca çarptı, kaza kask kamerasında

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Bursa'da otomobilden kaçan motosiklet başka araca çarptı, kaza kask kamerasında
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 16 Ekim'de sinyal vermeden şerit değiştirdiği iddia edilen otomobilden kaçan motosiklet, önündeki başka bir otomobile çarptı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobilden kaçan motosikletin, önündeki başka bir otomobile çarptığı anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ekim'de Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki otomobilin sürücüsü, sinyal vermeden aniden şerit değiştirdi. Bu sırada arkadan gelen motosikletin sürücüsü, otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; akan trafikte ilerleyen otomobilin sinyal vermeden sol şeride geçmeye çalıştığı, motosiklet sürücüsünün ani manevra yaptığı ve bu sırada önündeki diğer otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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