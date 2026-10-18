Bursa'da kontrolden çıkan minibüs züccaciye mağazasına daldı! İki müşteri aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bursa'da kontrolden çıkan minibüs züccaciye mağazasına daldı! İki müşteri aracın altında kalmaktan son anda kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki züccaciye mağazasının vitrin camını kırarak içeri girdi. Mağazada alışveriş yapan iki müşteri, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, züccaciye mağazasının vitrin camını kırıp içeri girdi. Alışveriş yapan iki müşterinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
VİTRİN CAMINI KIRIP İÇERİ GİRDİ
Kaza, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki züccaciye mağazasının vitrin camına çarptı.
İKİ MÜŞTERİ SON ANDA KURTULDU
Bu sırada alışveriş yapan iki müşteri, dükkana giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.