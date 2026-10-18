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Bursa'da kontrolden çıkan minibüs züccaciye mağazasına daldı! İki müşteri aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Bursa'da kontrolden çıkan minibüs züccaciye mağazasına daldı! İki müşteri aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarındaki züccaciye mağazasının vitrin camını kırarak içeri girdi. Mağazada alışveriş yapan iki müşteri, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, züccaciye mağazasının vitrin camını kırıp içeri girdi. Alışveriş yapan iki müşterinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

VİTRİN CAMINI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Kaza, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki züccaciye mağazasının vitrin camına çarptı.

İKİ MÜŞTERİ SON ANDA KURTULDU

Bu sırada alışveriş yapan iki müşteri, dükkana giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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