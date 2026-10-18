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Bursa İnegöl'de sağanakta 1000 mevsimlik tarım işçisinin çadır alanını su bastı

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Bursa İnegöl'de sağanakta 1000 mevsimlik tarım işçisinin çadır alanını su bastı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. İnegöl Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu alanda biriken su tahliye edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. Ekiplerin çalışmaları sonucu alanda biriken su tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanında su baskını yaşandı. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadır alanında biriken su tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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