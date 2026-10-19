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Bursa'da güzellik merkezine düzenlenen operasyonda 305 senetli sözleşme bulundu

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Bursa'da güzellik merkezine düzenlenen operasyonda 305 senetli sözleşme bulundu
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Bursa'da hizmet verilmediği halde sözleşme ve senet imzalatıp icra tehdidiyle haksız kazanç sağladığı öne sürülen güzellik merkezine operasyon düzenlendi. İş yerinde 305 senetli sözleşme ele geçirildi, gözaltına alınan F.B. adli kontrolle serbest bırakıldı.

BURSA'da hizmet verilmediği halde vatandaşlara sözleşme ve senet imzalatarak icra takibi tehdidiyle haksız kazanç sağladığı öne sürülen güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Aramalarda 305 senetli sözleşme ele geçirildi. Gözaltına alınan F.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, güzellik merkezinin işlek caddelerde broşür dağıtma, anket yapma ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği belirlendi. Şüphelilerin, hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalattığı, ardından icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İş yerine düzenlenen operasyonda 305 senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Sözleşmeler üzerinden mağdur olduğu değerlendirilen kişilerin tespit edilmesi ve başvuruların alınmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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