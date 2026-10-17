Bursa'da trafikte tehlikeli anlar! Sürücü ve yolcu, seyir halindeki otomobilin ön kapılarını açtı

Bursa'da trafikte tehlikeli anlar! Sürücü ve yolcu, seyir halindeki otomobilin ön kapılarını açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ile yolcusu, aracın ön iki kapısını açarak yola devam etti. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan ikilinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da otomobil sürücüsü ile yolcu, seyir halindeyken aracın ön kapılarını açarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
ULUBATLI HASAN BULVARI'NDA İKİ KAPI BİRDEN AÇILDI
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki kişi, araç seyir halindeyken ön iki kapıyı açtı.
TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA
Trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen otomobildeki kişilerin bu davranışı, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdü. Yaşanan tehlikeli anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı