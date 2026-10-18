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Bursa Yenişehir'de çadırları su basan işçiler yurt teklifine gitmek istemedi

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Bursa Yenişehir'de çadırları su basan işçiler yurt teklifine gitmek istemedi
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sağanak nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarının bulunduğu alanı su bastı. Belediyenin kapalı spor salonu ve öğrenci yurdu teklifine rağmen işçiler, şimdilik bulundukları alandan ayrılmak istemediklerini bildirdi.

İŞÇİLER BULUNDUKLARI ALANDAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çadırlarının bulunduğu alanı su basan mevsimlik tarım işçileri, belediye tarafından kendileri için hazırlanan kapalı spor salonu ve öğrenci yurduna gitmek istemediklerini bildirdiler. Belediye yetkililerinin, işçilere kapalı spor salonu ve öğrenci yurdunda kalabileceklerini belirterek tahliye için araç desteği sağlayabileceklerini söylediği anlar görüntülere yansıdı. İşçilerin ise şimdilik bulundukları alandan ayrılmak istemediklerini ifade ettikleri görüldü.

Mine AK/YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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