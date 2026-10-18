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Bursa Nilüfer'de minibüs züccaciye mağazasına girdi, müşteriler son anda kaçtı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Balkan Mahallesi'nde kontrolden çıkan minibüs züccaciye mağazasının vitrininden içeri girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde minibüsün mağazaya girişi ve bazı müşterilerin son anda kaçtığı görülüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde minibüsün züccaciye mağazasına girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balkan Mahallesi'nde kontrolden çıkan 16 CRS 26 plakalı minibüs, züccaciye mağazasının vitrininden içeri girdi.

İş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde minibüsün vitrinden içeriye girişi ve alışveriş yapan bazı müşterilerin son anda kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
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