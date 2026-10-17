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Bursa İnegöl'de yüksek kesimlerde kar yağışı kışın habercisi oldu

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Bursa İnegöl'de yüksek kesimlerde kar yağışı kışın habercisi oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Şehir merkezinde yağmur sürerken kırsal Kayapınar Mahallesi'nde etkili olan kar, yüksek kesimlerde kışın habercisi oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

İnegöl şehir merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış kara dönüştü. İlçenin kırsal mahallelerinden Kayapınar'da kar yağışı etkili oldu.

Sonbaharın ortasında gelen kar yağışı, yüksek kesimlerde kışın habercisi oldu. Şehir merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, İnegöl'ün yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışının görüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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