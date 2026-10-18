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Gürsu'da site sakinleri 4 bin 500 TL sonrası öne sürülen 3 bin TL'ye tepki gösterdi

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Gürsu'da site sakinleri 4 bin 500 TL sonrası öne sürülen 3 bin TL'ye tepki gösterdi
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Bursa'nın Gürsu ilçesindeki toplu konutlarda site sakinleri, çit ve kapı düzenlemeleri için istenen ek ödemeye yeniden tepki gösterdi. Sakinler, önce 4 bin 500 TL toplandığını, ardından 3 bin TL daha istendiğini öne sürerek yönetime itiraz etti.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki toplu konutlarda yaşayan vatandaşlar, site yönetiminin 'konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve geçişlerin güvenli hale getirilmesi' amacıyla ek ödeme talebine karşı yeniden bir araya geldi. Daha önce 4 bin 500 TL toplandığını, ardından 3 bin TL daha istendiğini öne süren site sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan toplu konutlarda site yönetiminin yapılacak düzenlemeler için para talebine yönelik itirazlar sürüyor. Daha önce ek ödeme talebi nedeniyle protesto gösterisi düzenleyen vatandaşlar, yeniden toplanarak uygulamaya karşı çıktı. Site sakinleri, konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması ve geçişlerin güvenli hale getirilmesi amacıyla kişi başı 4 bin 500 TL toplandığını belirtti. Vatandaşlar, bu ödemenin ardından yönetimin 3 bin TL daha talep ettiğini öne sürerek duruma itiraz etti. Ek ödeme talebine karşı çıkan site sakinleri, bir kez daha toplanarak yönetime tepkilerini gösterdi.

Önceki eylemde site sakinleri, toplanan paraların nerelere harcandığının açıklanmasını istemiş ve "Yönetim istifa" sloganları atmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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