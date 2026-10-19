Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin hakemi Cihan Aydın kimdir? Galatasaray-Trabzonspor kupa finalini de yöneten Bursalı hakem kaç yaşında?

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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, 19 Ekim 2026 pazartesi akşamı Papara Park'ta karşılaştı ve maçın düdüğü, TFF Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 15 Ekim'de açıkladığı listeye göre Bursa bölgesinden Cihan Aydın'daydı.

31. DAKİKADAKİ POZİSYON

İlk yarının 31. dakikasında Muçi'nin kullandığı kornerde top, ceza sahasında Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'ya çarptı. Trabzonsporlu oyuncular topun Agbadou'nun eline geldiğini söyleyip penaltı istedi. Aydın devam dedi. VAR odasından da hakeme bir uyarı gelmediği için oyun durmadan sürdü.

CİHAN AYDIN KİMDİR?

Cihan Aydın, Bursa bölgesine bağlı üst klasman futbol hakemi. 30 Ağustos 1992'de Bursa'da doğdu, 34 yaşında. Hakemlik kurslarına 2009'da katılan Aydın, 2015'ten itibaren profesyonel liglerde görev almaya başladı ve Süper Lig'deki ilk maçına 2022'de çıktı.

2024-2025 sezonunda 21 maçta orta hakemdi: 20'si Süper Lig, biri 1. Lig maçıydı. Aynı sezon 8 maçta da VAR odasında oturdu.

TRABZONSPOR'UN İTİRAZ ETTİĞİ FİNAL

Aydın'ın yönettiği maçlardan biri, 14 Mayıs 2025'te Gaziantep'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaliydi. MHK, Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki finali ona verince Trabzonspor maçtan iki gün önce, 12 Mayıs'ta kulübün internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamayla bu karara itiraz etti. Atama değişmedi. Final Galatasaray'ın 3-0 galibiyetiyle bitti.

FIFA KOKARTI VE AVRUPA GÖREVLERİ

Aydın FIFA kokartlı. UEFA, Nisan 2026'da onu San Marino'da oynanan U17 Avrupa Şampiyonası elemelerine, B Ligi 2. tur 3. Grup maçlarına atadı; grupta San Marino'nun yanında Gürcistan, Galler ve Andorra vardı ve Aydın'ın yanında yine FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral görev yaptı.

Derbiden altı gün önce, 13 Ekim 2026'da da UEFA Gençlik Ligi'nde Madrid'de oynanan Atletico Madrid-Manchester United maçına orta hakem olarak görevlendirildi. Yardımcıları Murat Tuğberk Curbay ile Samet Çiçek'ti. Dördüncü hakem İspanyol Anas Bakali Bentaleb'di.