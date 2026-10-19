Bursa Nilüfer'de iki sürücünün yol verme tartışması araç kamerasına yansıdı

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BURSA'da iki otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, tartışma sırasında araçlarını birbirinin önüne kırdı. Trafikte yaşanan tehlikeli, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücülerin araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdığı, aniden birbirilerinin önlerine kırdığı ve trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı