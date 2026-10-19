Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa Nilüfer'de iki sürücünün yol verme tartışması araç kamerasına yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Nilüfer'de iki sürücünün yol verme tartışması araç kamerasına yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dün akşam Ankara Yolu Caddesi'nde iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücülerin araçlarını birbirinin önüne kırdığı tehlikeli anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

BURSA'da iki otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sürücüler, tartışma sırasında araçlarını birbirinin önüne kırdı. Trafikte yaşanan tehlikeli, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücülerin araçlarıyla birbirlerini sıkıştırdığı, aniden birbirilerinin önlerine kırdığı ve trafiği tehlikeye düşürdükleri anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Thomas Reis, Beşiktaş'ı da yenerse tarihe geçecek

Beşiktaş'ı da yenerse 3 maçta tarihe geçecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yağmacılara tek başına meydan okudu

Yağmacılar yanlış kişiye çattı!
Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tesadüfen kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Tekne turu yapanlar tarafından kaydedildi
Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı Warsh’ın sözleri fiyatları uçurdu

Altında ibre yukarı döndü! Fed Başkanı'nın sözleri fiyatları uçurdu
İstanbul'da alışveriş merkezi karıştı! İsrail vatandaşı olan kadın protesto edildi

İsrailli kadının AVM'deki zor anları! Korumalar güçlükle çıkardı
Fransa'da gözaltı sayısı 2 bini aştı, Macron'dan gösterilere yasak sinyali

İşler çığırından çıktı! Macron'dan ateşe benzin dökecek adım
Süleymancılar'a 12 ilde operasyon: 22 kişi gözaltına alındı

Süleymancılar'a 12 ilde operasyon! Gözaltılar var
Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare olmuyor

Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı