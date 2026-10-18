Eşinin, çocuklarını göstermediğini iddia edip, boğazına bıçak dayadı

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BURSA'da, eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini öne sürerek boğazına bıçak dayayan D.Ö. (35) adlı kadın, polisin yaklaşık 1 saat süren ikna çabası sonucu yara almadan kurtarıldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Çırpan Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; eşinin çocuklarını kendisine göstermemesi nedeniyle rahatsızlık yaşayan D.Ö. adlı kadın, boğazına bıçak dayadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, D.Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saatin ardından ikna edilen kadının elinden bıçak alındı. Olaydan yara almadan kurtulan D.Ö., sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı