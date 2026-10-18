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Bursa'da eğlence mekanına otomobilden ateş açıldı, polis şüphelileri arıyor

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Bursa'da eğlence mekanına otomobilden ateş açıldı, polis şüphelileri arıyor
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Bursa'nın Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki eğlence mekanına saat 09.00 sıralarında hareket halindeki bir otomobilden ateş açıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken iş yerinde ve çevrede inceleme yaptı.

BURSA'da bir eğlence mekanına silah saldırı düzenlendi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Santral Garaj Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına, saat 09.00 sıralarında, hareket halindeki bir otomobilden ateş açıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, iş yerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Olay yerindeki delilleri inceleyen polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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