Bursa İnegöl'de Emre Acar'ı bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı, 7 kişi serbest kaldı

Bursa İnegöl'de Emre Acar'ı bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı, 7 kişi serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada Emre Acar'ı bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Ulu ve 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Yunus Emre Ulu tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 şüpheli serbest bırakıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBEST
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada Emre Acar'ı bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Ulu ve 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Yunus Emre Ulu mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı