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Bursa İnegöl'de Emre Acar'ı bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı, 7 kişi serbest kaldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada Emre Acar'ı bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Ulu ve 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Yunus Emre Ulu tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 şüpheli serbest bırakıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 7 KİŞİ SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada Emre Acar'ı bıçaklayarak öldüren Yunus Emre Ulu ve 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Yunus Emre Ulu mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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