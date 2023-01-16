Ünlü şarkıcı Britney Spears restoranda sinir krizi geçirip bağırmaya başladı! Bakın nedeni ne

Bir süredir kayıp olduğu iddia edilen ve hayranlarını endişelendiren dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, eşiyle yemek yediği sırada sinir krizi geçirerek restoranda olay çıkardı. Hayranlarının aşırı ilgisinden dolayı sinirlenen ünlü şarkıcıyı sakinleştirmeyi başaramayan eşi mekanı terk etti.

Amerikalı şarkıcı Britney Spears kocası Sam Asghari ile Los Angeles'ta bulunan bir mekana akşam yemeği için gitti. Restoranda bulunan kişiler ünlü şarkıcıyı tanıyıp fotoğrafını çekmek isteyince Britney, o an sinir krizi geçirip bağırmaya başladı.

FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNE SİNİRLENDİ

Mekanda bulunan bazı görgü tanıkları, Britney'in, fotoğrafının çekilmesine sinirlendiğini bu nedenle etrafa bağırıp hakaretler yağdırdığını söyledi.

HESABI KORUMALAR ÖDEDİ

Korumaları eşliğinde mekandan çıkan Britney hesabı ödemeden mekandan ayrıldı. Şarkıcının korumaları daha sonra geri görüp hesabı ödedi.