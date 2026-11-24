Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük ücretsiz halk koşularından Dubai Run, bu yıl rekor katılıma sahne oldu. Şehrin en önemli yollarından biri olan Şeyh Zayed Yolu'nda gerçekleştirilen organizasyona 310 binden fazla kişi katıldı.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ AYNI HEDEF İÇİN KOŞTU

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Dubai Run, 22 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Ücretsiz olarak düzenlenen organizasyonda yüz binlerce katılımcı, 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda koştu. Dubai'nin en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Şeyh Zayed Yolu, dev bir koşu parkuruna dönüştü.

GEÇEN YILIN REKORU KIRILDI

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre bu yıl 310 binden fazla kişinin katıldığı Dubai Run'da yeni bir rekora imza atıldı. Geçen yıl 307 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl söz konusu rakamı geride bıraktı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HALK KOŞULARINDAN BİRİ

Dünyanın en büyük ücretsiz halk koşuları arasında gösterilen Dubai Run, bu yıl da yüz binlerce insanı bir araya getirdi. Organizasyon, sekizinci yılında ulaştığı rekor katılımcı sayısıyla dikkat çekti.

Kaynak: AA