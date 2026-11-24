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İran'da son 48 saat içerisinde çeşitli bölgelerde sahte içki tüketimi sebebiyle en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 164 kişinin ise zehirlendiği bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, son iki günde ülkenin çeşitli bölgelerinde sahte içki tüketimine bağlı alkol zehirlenmesi nedeniyle en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Zehirlenen 164 kişiden 4'ünün yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, 1 kişinin ise beyin ölümü gerçekleşti.

Alkolün yasak olduğu İran'da, kaçak yapılan içkilerde bazen etil alkol yerine daha ucuz olduğu için metil alkol kullanıldığı ve bunun da ölüm ve görme kaybına yol açan zehirlenmelere neden olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA