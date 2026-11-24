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Bir dönemin sevilen çocuk dizisi "Sihirli Annem"de canlandırdığı Çilek karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, bu kez özel hayatından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uzun süredir sosyal medyada içerik üreten ve paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken Özkaya, pilot eşi Oğulcan Can'ın kullandığı uçakta ilk kez yolculuk yaptı.

İLK KEZ EŞİNİN KULLANDIĞI UÇAĞA BİNDİ

Yıllardır birlikte olduğu Oğulcan Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Zeynep Özkaya, eşinin mesleğiyle ilgili heyecan verici bir deneyim yaşadı. Pilot olan eşinin kullandığı uçağa ilk kez binen Özkaya, yolculuk sırasında yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

"KOCİŞİMİN UÇAĞINDAYIM"

Uçakta eşinin yolculara yaptığı anonsu kayda alan Özkaya, paylaşımına "Sonunda o gün geldi" notunu düştü. Ünlü isim, heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Bunca zamandır ya yer olmadı ya da denk getiremedik ama sonunda o gün geldi! Kocişimin uçağındayım."

FULYA ZENGİNER'DEN YORUM GELDİ

Zeynep Özkaya'nın paylaşımına oyuncu Fulya Zenginer de kayıtsız kalmadı. Zenginer, arkadaşının paylaşımına "Aşkım bu yan koltuk prensesliğinde başka bir boyut artık." yorumunu yaptı.