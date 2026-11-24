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İngiliz basını, RAMS Park'ta devam eden zemin çalışmalarını gündemine taşıdı. Aston Villa'nın maç öncesindeki son antrenmanını İstanbul yerine kendi tesislerinde gerçekleştirdiği belirtilirken saha koşullarının futbolcular açısından sakatlık endişesi yarattığı aktarıldı. Galatasaray'ın zemin sorunları nedeniyle Samsunspor karşılaşmasını farklı bir statta oynamak zorunda kaldığı da hatırlatıldı.

EMERY'DEN GALATASARAY'A ÖVGÜ

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ise Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu belirterek sarı-kırmızılıların baskılı oyununa ve taraftar desteğine dikkat çekti. Lucas Torreira'nın performansından övgüyle söz eden İspanyol teknik adam, Okan Buruk'un da çok iyi bir iş çıkardığını ifade etti. Emery'nin RAMS Park'taki saha koşullarını mazeret olarak görmediği de aktarıldı.

ASTON VILLA'NIN GALİBİYET HASRETİ

İngiliz basını, RAMS Park'ın zeminindeki sorunların yanı sıra iki takımın son dönemdeki performansını da değerlendirdi. Galatasaray'ın galibiyet serisine dikkat çekilirken Aston Villa'nın son beş resmi karşılaşmasında galibiyet alamadığı vurgulandı.

İngiliz basınındaki haberlerde ayrıca Okan Buruk'un Samsunspor karşılaşmasının ardından gördüğü kırmızı karta ve Victor Osimhen'in sakatlığına da yer verildi.

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