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Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Bir dönem talipleriyle yaşadığı diyaloglar ve kendine özgü tavırlarıyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gürdal, bu kez eşi Okan Kurt ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Uludağ tatilinden karelerini takipçileriyle paylaşan fenomen ismin son hali merak uyandırdı.

EVLİLİK HAZIRLIĞINDA AYRILIP YENİDEN BARIŞTILAR

İzdivaç programlarının ardından sosyal medyaya yönelen Hanife Gürdal, ilk evliliğini Kemal Ayvaz ile yapmış ancak bu evlilik kısa sürede sona ermişti. Boşanmasının ardından yeni bir sayfa açan Gürdal, Okan Kurt ile aşk yaşamaya başladı.

Nisan ayında evlilik teklifi aldığını duyuran fenomen isim, yüzüğü için "Kafam kadar pırlanta" ifadelerini kullanmıştı. Sevgilisine "Çadır aramaya başla çünkü seninle çadırda da yaşarım" sözleriyle seslenmesi de dikkat çekmişti.

Ancak düğün hazırlıkları devam ederken çiftin ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Kısa süre sonra yeniden bir araya gelen ikili, 26 Haziran 2026'da sade bir törenle evlendi.

ULUDAĞ TATİLİNDEN KARELERİNİ PAYLAŞTI

Evliliğinin ardından sosyal medya hesabını aktif kullanmaya devam eden Hanife Gürdal, bu kez eşiyle birlikte Uludağ'a gitti. Tatilden karelerini takipçileriyle paylaşan fenomen isim, hem eşiyle mutluluğunu hem de son halini gözler önüne serdi.