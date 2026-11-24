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Bir döneme damga vuran "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuk kariyerini geride bırakarak ABD'ye yerleşmişti. Yıllardır Türkiye'den uzakta yaşamını sürdüren Karel, bu kez oğullarının son haliyle dikkat çekti.

OYUNCULUĞU BIRAKIP TIR ŞOFÖRÜ OLMUŞTU

Türkiye'deki kariyerini geride bırakarak ABD'de kendisine yeni bir hayat kuran Tolga Karel, burada tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Zamanla taşımacılık sektöründe kendi işini kuran eski oyuncu, ailesiyle birlikte yaşamını ABD'de sürdürüyor.

OĞULLARININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Özel hayatına ve ailesine ilişkin kareleri zaman zaman takipçileriyle buluşturan Karel, Instagram hesabının hikaye bölümünde iki oğlunun birlikte çekilen fotoğrafını yayımladı. Eski oyuncunun oğullarının ne kadar büyüdüğü ve babalarına benzedikleri dikkat çekti.

"OĞULLARIM" NOTUNU DÜŞTÜ

Çocuklarına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Karel, oğullarının fotoğrafına İngilizce "My Boys" (Oğullarım) notunu düşerek kalp ve nazar boncuğu emojileri ekledi.