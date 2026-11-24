Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti! Tolga Karel'in oğulları büyüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaprak Dökümü dizisinin Oğuz'u olarak hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel, iki oğlunun son halini takipçileriyle paylaştı. Karel'in oğullarının büyüdükçe babalarına olan benzerlikleri dikkat çekti.
- Tolga Karel, oyunculuk kariyerini bırakarak ABD'ye yerleşti ve burada tır şoförlüğü yaparak taşımacılık sektöründe kendi işini kurdu.
- Karel, Instagram hesabının hikaye bölümünde iki oğlunun birlikte çekilen fotoğrafını "My Boys" (Oğullarım) notuyla paylaştı.
Bir döneme damga vuran "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuk kariyerini geride bırakarak ABD'ye yerleşmişti. Yıllardır Türkiye'den uzakta yaşamını sürdüren Karel, bu kez oğullarının son haliyle dikkat çekti.
OYUNCULUĞU BIRAKIP TIR ŞOFÖRÜ OLMUŞTU
Türkiye'deki kariyerini geride bırakarak ABD'de kendisine yeni bir hayat kuran Tolga Karel, burada tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Zamanla taşımacılık sektöründe kendi işini kuran eski oyuncu, ailesiyle birlikte yaşamını ABD'de sürdürüyor.
OĞULLARININ SON HALİNİ PAYLAŞTI
Özel hayatına ve ailesine ilişkin kareleri zaman zaman takipçileriyle buluşturan Karel, Instagram hesabının hikaye bölümünde iki oğlunun birlikte çekilen fotoğrafını yayımladı. Eski oyuncunun oğullarının ne kadar büyüdüğü ve babalarına benzedikleri dikkat çekti.
"OĞULLARIM" NOTUNU DÜŞTÜ
Çocuklarına olan sevgisini her fırsatta dile getiren Karel, oğullarının fotoğrafına İngilizce "My Boys" (Oğullarım) notunu düşerek kalp ve nazar boncuğu emojileri ekledi.