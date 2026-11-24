Kartal Belediyesi’ne operasyon! 10 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartal Belediyesi'ndeki kentsel dönüşüm işlemlerine yönelik soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı. İncelemelerde 8 riskli yapının inşaat alanının 400 ile 1000 metrekare arasında fazla gösterildiği belirlendi. Belediye yetkililerinin binalara gitmeden raporları onayladığı iddia edilirken şüphelilerin banka hesaplarında yüksek işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında Kartal Belediyesine yönelik operasyon düzenlendi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ MERCEK ALTINDA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kartal Belediyesindeki kentsel dönüşüm işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında 8 riskli binanın inşaat alanını ve bağımsız bölüm sayısını artırmak amacıyla mevcut metrekarelerinin gerçeğinden fazla gösterildiği öne sürüldü.
YERİNDE İNCELEME YAPMADAN ONAY VERDİKLERİ İDDİASI
Belediye yetkililerinin söz konusu binalarda yerinde inceleme yapmadan ölçümleri onayladığı iddia edildi. Kentsel dönüşüm projelerindeki işlemler, rüşvet ve usulsüzlük iddiaları kapsamında soruşturmaya konu oldu.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda belediye yetkilileri dahil 10 şüpheli gözaltına alındı.