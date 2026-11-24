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İran'da başörtüsü takmadan verdiği konseri YouTube üzerinden yayımlayan 29 yaşındaki şarkıcı Parastoo Ahmadi ve ekibindeki dört kişiye verilen 74 kırbaç cezası infaz edildi. Şarkıcının avukatı Mostafa Nili, cezaların 23 Kasım'da Kum kentinde uygulandığını doğruladı. Ahmadi ve beraberindeki isimlere ayrıca iki yıl boyunca sanat faaliyetlerinde bulunma ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.

SİYAH ELBİSESİYLE BAŞÖRTÜSÜZ KONSER VERDİ

Parastoo Ahmadi, 11 Aralık 2024'te İran'ın Kum kenti yakınlarındaki tarihi Deyr Gaçin Kervansarayı'nda dört erkek müzisyen eşliğinde konser verdi. Seyircinin bulunmadığı tarihi mekanda siyah, askılı bir elbiseyle sahneye çıkan Ahmadi, İran'daki zorunlu başörtüsü kurallarına uymadan şarkılarını seslendirdi.

MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Ahmadi'nin "Hayali Konser" adını verdiği performans, YouTube üzerinden canlı yayımlandı. Kısa sürede yaklaşık 3 milyon izlenmeye ulaşan konserin ardından İranlı yetkililer şarkıcı ve ekibi hakkında adli işlem başlattı. Konserin gerçekleştirildiği tarihi kervansaray da mühürlendi.

HER BİRİNE 74 KIRBAÇ CEZASI VERİLDİ

Kum'daki ceza mahkemesi, Haziran 2026'da Ahmadi'nin de aralarında bulunduğu dokuz kişiyi internet üzerinden genel ahlaka aykırı içerik üretmek ve yayımlamak suçundan mahkum etti. Sanıkların her birine 74 kırbaç cezası verilirken yapılan itirazlar eylül ayında reddedildi.

AVUKATI CEZANIN İNFAZ EDİLDİĞİNİ DOĞRULADI

Şarkıcının avukatı Mostafa Nili, Ahmadi ile müzisyenler Soheil Faghih Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia ve konser organizatörü Mohsen Lashkari'ye verilen kırbaç cezalarının 23 Kasım 2026'da infaz edildiğini açıkladı. Ceza alan diğer dört kişinin durumuna ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

İKİ YIL ŞARKI SÖYLEYEMEYECEK

Ahmadi ve beraberindeki isimlere kırbaç cezasının yanı sıra iki yıl boyunca müzik ve sanat faaliyetlerinde bulunma yasağı getirildi. Mahkeme ayrıca sanatçıların iki yıl süreyle İran dışına çıkmasını da yasakladı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Uluslararası Af Örgütü, daha önce İran yönetimine çağrıda bulunarak cezaların iptal edilmesini istemişti. Örgüt, kırbaç cezasının insanlık dışı ve aşağılayıcı bir uygulama olduğunu belirterek İran'daki zorunlu başörtüsü kurallarının ve bedensel cezaların kaldırılması çağrısında bulundu. İranlı yetkililer ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi.

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