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Hollandalı yetişkin içerik üreticisi Vera Dijkmans, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gözetiminde tutulduğu sırada kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Instagram'da yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki Dijkmans, 11 Kasım'da Miami'den Newark'a yaptığı yolculuğun ardından havalimanında göçmenlik görevlilerince gözaltına alındı. Ünlü model, MMA sporcularıyla içerik çekmek üzere bölgeye gitmişti.

11 GÜN GÖZALTINDA KALDI

New Jersey'deki Delaney Hall göçmen gözaltı merkezinde 11 gün tutulan Dijkmans, sınır dışı edilerek Hollanda'ya gönderildi. Ülkesine döndükten sonra açıklama yapan model, yaşadıklarının hayal edebileceğinden çok daha ağır olduğunu belirtti.

GÜNLERCE GÜNEŞ IŞIĞI GÖRMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Modelin annesi Marianne Scholt, kızının camları karartılmış bir araçla gözaltı merkezine götürüldüğünü, yeterince beslenemediğini ve hijyenik olmayan koşullarda tutulduğunu ileri sürdü. Dijkmans'ın günlerce güneş ışığından mahrum bırakıldığı da öne sürüldü.

ABD YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Dijkmans'ın vize süresini aştığını ve mayıs ayında görülmesi gereken göçmenlik duruşmasına katılmadığını bildirdi. Yetkililer, modelin 2019 yılında da ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalıştığı gerekçesiyle sınır dışı edildiğini belirtti.

YAŞADIKLARINI ANLATMAYA HAZIRLANIYOR

Fiziksel ve manevi olarak toparlanmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Dijkmans, hazır olduğunda yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi. ICE ise kötü muamele iddialarına henüz yanıt vermedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi