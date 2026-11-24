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Van'ın Erciş ilçesinde sistem arızası nedeniyle rapor düzenleyemeyeceğini belirten aile hekimi, baba-oğulun saldırısına uğradı. Doktorun boğazına sarılan saldırganlar, araya girmeye çalışan hemşireyi de darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi