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Van'ın Erciş ilçesinde rapor düzenleyemeyeceğini söyleyen aile hekimi, baba-oğulun saldırısına uğradı. Doktor ve hemşireyi darbeden saldırganların görüntüleri kameraya yansıdı.
Van'ın Erciş ilçesinde sistem arızası nedeniyle rapor düzenleyemeyeceğini belirten aile hekimi, baba-oğulun saldırısına uğradı. Doktorun boğazına sarılan saldırganlar, araya girmeye çalışan hemşireyi de darbetti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.