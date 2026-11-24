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Türk sinemasına yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu olarak uzun yıllar emek veren Alev Nurşat Akakar, 77 yaşında hayatını kaybetti. "Adile Teyze" ve "Bir Günah Gibi" gibi unutulmaz filmlere imza atan Akakar'ın vefatı sanat dünyasında üzüntü yarattı.

BEYNİNE PIHTI ATTI

Emekli olduktan sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen Akakar'ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. Usta yönetmen, 22 Kasım'da beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sinema sanatçısı Nükhet Egeli ile evli ve bir çocuk babası olan Akakar, dün ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından Bodrum Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SET İŞÇİLİĞİNDEN YÖNETMENLİĞE

1 Ocak 1949'da İstanbul'da dünyaya gelen Alev Nurşat Akakar, Kadıköy Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra sinema sektörüne set işçisi olarak adım attı. Hulki Saner'in asistanlığını yapan Akakar, daha sonra Semih Evin ve Natuk Baytan ile çalıştı.

Dört filmde oyuncu olarak kamera karşısına geçen Akakar, ilerleyen yıllarda yönetmenlik ve senaristliğe yöneldi. 1971'de yapımcılığa başlayan usta sinemacı, Tarih, Fırat ve Kader isimli film şirketlerini kurdu.

UNUTULMAZ FİLMLERE İMZA ATTI

Akakar, 1982 yapımı "Adile Teyze" filminin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendi. Kariyeri boyunca "Bir Günah Gibi", "Unutamadığım", "Hatıram Olsun", "Serseri Aşıklar" ve "Veda Gecesi" gibi yapımlara imza attı.