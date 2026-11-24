Yeni yılda birçok vergi, harç ve cezada uygulanacak artış oranı netleşti. Cumhurbaşkanının yetkisini kullanmaması halinde zamlar yüzde 27,83 oranında hayata geçecek.

ORAN YÜZDE 27,83 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2026 yılı yeniden değerleme oranına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi.

1 OCAK 2027'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve trafik cezaları 1 Ocak 2027'den geçerli olmak üzere yüzde 27,83 oranında zamlanacak.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ VAR

Cumhurbaşkanı, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisine sahip. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) bu yetki, artırımda yüzde 50, indirimde ise yüzde 80 düzeyinde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı, ilgili kanunlardaki yetkisi çerçevesinde belirlenen had ve tutarlarda ya da belirli vergi ve harçlarda bu oranı yeni yıl başlamadan önce artırabiliyor veya indirebiliyor. İdari para cezaları başta olmak üzere bazı kalemlerde ise Cumhurbaşkanının indirim ya da artırım yetkisi bulunmuyor. Bu kalemlerde yeniden değerleme oranı değiştirilemiyor.

YETKİ KULLANILMAZSA BU ORANDA ARTACAK

Cumhurbaşkanının yetkisini kullanmaması durumunda emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri ve Gelir Vergisi tarife dilimleri bu oranda artırılacak.

İŞTE ZAMLANACAK VERGİ, HARÇ VE CEZALAR

2027 yılı başında zamlanacak başlıca kalemler arasında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Damga Vergisi ve Özel İletişim Vergisi yer alıyor. Gelir Vergisi Kanunu'ndaki bazı istisna tutarları ve vergi tarifesi dilimleri ile Veraset ve İntikal Vergisi'ndeki istisnalar ve tarife matrahları da artışa tabi olacak.

Listede ayrıca trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, Vergi Usul Kanunu'ndaki cezalar, Kabahatler Kanunu'na tabi idari para cezaları, araç muayene ücretleri ve yurt dışı çıkış harcı bulunuyor.

Kaynak: ANKA