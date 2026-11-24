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İsrail'in Tel Aviv kentinde onlarca çakalın yerleşim bölgelerine inmesi mahalle sakinlerini tedirgin etti. Evlerin çevresinde ve sokaklarda sürüler halinde dolaşan hayvanların insanlara yaklaşmaya başlaması güvenlik endişelerini artırdı. Kent genelinde çakalların görülmesi alışılmadık bir durum olmasa da hayvanların kalabalık gruplar halinde yerleşim alanlarına girmesi ve kuduz taşıma ihtimali endişeye neden oldu.

ONLARCA ÇAKAL YERLEŞİM BÖLGELERİNE İNDİ

İsrail basınından The Jerusalem Post'un 23 Kasım tarihli haberine göre Tel Aviv'in kuzeyindeki Tzahala ve Neve Sharett mahallelerinde çakalların görülme sıklığı arttı. Özellikle hava karardıktan sonra ortaya çıkan hayvanların evlerin çevresinde toplandığı, uluduğu ve sokaklarda dolaştığı bildirildi.

VATANDAŞLAR AKŞAM SAATLERİNDE DIŞARI ÇIKMAYA KORKUYOR

Bölge sakinleri, çakalların insanlardan kaçmak yerine yayaları takip etmeye başladığını belirtti. Özellikle çocuklu aileler, akşam saatlerinde dışarı çıkmaktan ve parklarda vakit geçirmekten çekindiklerini ifade etti.

Neve Sharett Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş ise arkadaşlarıyla bahçede otururken yanlarına iki çakalın yaklaştığını ve hayvanlardan birinin yiyeceklerini alarak uzaklaştığını anlattı.

YİYECEK ARTIĞI İÇİN ŞEHRE İNİYORLAR

İsrailli ekolog Amit Dolev, açık bırakılan çöp kutularının, yiyecek artıklarının ve sokak kedileri için bırakılan mamaların çakalları yerleşim bölgelerine çekebildiğini belirtti. Kolaylıkla yiyecek bulabilen vahşi hayvanların insanlara giderek daha fazla alıştığı değerlendiriliyor.

KUDUZ VAKALARINDA YÜZDE 252 ARTIŞ

Çakalların yerleşim bölgelerine inmesi, İsrail genelinde artan kuduz vakaları nedeniyle de endişe yarattı. İsrail Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre ülkede hayvanlarda tespit edilen kuduz vakalarının sayısı 2022 ile 2025 arasında yüzde 252 artarak 29'dan 102'ye yükseldi.

İsrail Tarım Bakanlığı kayıtlarına göre ise 12 Kasım 2026 itibarıyla yıl içinde 116 hayvanda kuduz tespit edildi. Hastalığa yakalanan hayvanlar arasında çakallar da bulunuyor.

BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTIĞINDA NEREDEYSE HER ZAMAN ÖLÜMCÜL

Enfekte hayvanların ısırması veya salyası yoluyla bulaşabilen kuduz, klinik belirtilerin ortaya çıkmasının ardından neredeyse her zaman ölümle sonuçlanıyor.

BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Tel Aviv-Yafa Belediye Başkan Yardımcısı Tzipi Brand, belediyenin veteriner ekipleriyle birlikte aşılama, kısırlaştırma ve hayvanların işaretlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Brand, vatandaşlardan çöp kutularını kapalı tutmalarını, yiyecek artıklarını temizlemelerini ve sokak kedilerini yalnızca belirlenen noktalarda beslemelerini istedi.