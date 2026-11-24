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Yenimahalle'de bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen göçük, korku dolu anlara neden oldu. Çukura düşen kamyonun sürücüsü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

OTOPARKTA YOL ÇÖKTÜ

Yenimahalle'deki Acity Alışveriş Merkezi'nin açık otoparkında yol çöktü. Çökme sırasında bölgede bulunan 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonu, oluşan çukura düştü.

SÜRÜCÜ KEPÇEYLE TAHLİYE EDİLDİ

Kamyonuyla birlikte çukurda mahsur kalan sürücü, kepçe yardımıyla araçtan tahliye edildi.

KAMYONU ÇIKARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

AVM yönetimi, göçüğün olduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler ise kamyonu çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı