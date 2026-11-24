Başkentin ünlü AVM'sinde yol çöktü! Kamyon şaha kalktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Acity Alışveriş Merkezi'nin açık otoparkında yol çöktü. Oluşan çukura düşen hafriyat kamyonunun sürücüsü aracında mahsur kaldı ve kepçe yardımıyla tahliye edildi. AVM yönetimi bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler kamyonu çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı.
Yenimahalle'de bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana gelen göçük, korku dolu anlara neden oldu. Çukura düşen kamyonun sürücüsü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
OTOPARKTA YOL ÇÖKTÜ
Yenimahalle'deki Acity Alışveriş Merkezi'nin açık otoparkında yol çöktü. Çökme sırasında bölgede bulunan 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonu, oluşan çukura düştü.
SÜRÜCÜ KEPÇEYLE TAHLİYE EDİLDİ
Kamyonuyla birlikte çukurda mahsur kalan sürücü, kepçe yardımıyla araçtan tahliye edildi.
KAMYONU ÇIKARMA ÇALIŞMASI BAŞLADI
AVM yönetimi, göçüğün olduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler ise kamyonu çukurdan çıkarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı