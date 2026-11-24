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Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, bu kez ailesindeki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Oğlu Yiğithan Divandiler için kız istemeye giden ünlü şarkıcı, Melisa Karaboyacı ile hayatını birleştirmeye hazırlanan oğlunun bu özel gününden görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

GELİN ADAYINA "PRENSES GELİNİM" DEDİ

Kobra Murat, kız isteme merasiminden görüntüleri Instagram hesabından yayımladı. Oğluna "Paşa oğlum", gelin adayı Melisa Karaboyacı'ya ise "Prenses gelinim" diye seslenen ünlü şarkıcı, mutluluğunu uzun bir mesajla dile getirdi.

GENÇ ÇİFTE MUTLULUK DİLEDİ

Paylaşımında genç çiftin bir ömür boyu mutlu olmasını dileyen Kobra Murat, "Herkesin evladı sevdiği insanla ömrünü paylaşsın, mutlu olsun" ifadelerini kullandı. Oğluna ve müstakbel gelinine sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulunan şarkıcı, çiftin nazardan korunması için de dua etti.