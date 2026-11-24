Galatasaray ile Aston Villa arasında oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen güvenlik toplantısında, sarı-kırmızılı taraftarların daha önce açtığı Filistin'e destek pankartlarının gündeme geldiği belirtildi.

GALATASARAY'A CEZA TEHDİDİ

UEFA'nın güvenlik toplantısında Galatasaray'a dolaylı bir uyarıda bulunduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı taraftarların Aston Villa karşılaşmasında Filistin ve Gazze'ye destek amacıyla pankart açması halinde kulübün UEFA yaptırımıyla karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

NETANYAHU HÜKÜMETİ GALATASARAY'I ŞİKAYET ETMİŞ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Netanyahu hükümetinin Filistin'e destek pankartları nedeniyle kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiş."

"MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."

UEFA'YA SİYASİ BASKI TEPKİSİ

"Temennimiz UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikayete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."

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