Mersin'in Erdemli ilçesinde kırsal mahallede 7 gün önce akşam saatlerinde kaybolan 76 yaşındaki kadın evinden yaklaşık 6-7 kilometre aşağıda ormanlık alanda sağ bulundu.

Alınan bilgiye göre, 18 Kasım'da Erdemli ilçesine bağlı kırsal mahallelerden ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Sinap Mahallesi sınırlarında bulunan Küçükfındık Yaylası'nda 76 yaşındaki Mümine Kılıç kayboldu. Annesini bulamayan Kazım Dönertaş, çevredekilerin de yardımı ile yaptığı aramada bir sonuca ulaşamayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD koordinesine İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler, vatandaşlar geniş çaplı arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen bir iz bulunamadı. 7'inci gün de sabah erken saatlerden itibaren tüm ekipler, arama çalışmasına şelale bölgesi altında devam etti. Yayla çevresinde, şelale bölgesin ve ormanlık bölgenin yer aldığı geniş alanda yapılan aramada dere çevresinde yaşlı kadın ekipler tarafından bulundu. Evinden yaklaşık 7 kilometre uzakta sağ olarak bulunan yaşlı kadın için bölgeye sağlık ekibi istendi. Durumu iyi olduğu değerlendirilen yaşlı kadın UMKE ekibine alınırken "Su istiyorum su" demesi dikkat çekti.

Daha sonra ambulansa alındığı bildirilen Mümine Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı