Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 28 kişinin yaşamını yitirdiği gemi faciasına ilişkin dava, Girne Kaza Mahkemesi'nde 14'üncü kez görüldü. Yaklaşık 9,5 saat süren duruşmada polis, soruşturma kapsamında elde ettiği delilleri mahkemeye sundu.

9 ZANLI HAKİM KARŞISINDA

Duruşmada tutuklu yargılanan şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Serkan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu.

POLİS 3 AY TUTUKLULUK TALEP ETTİ

Mahkemede ifade veren Polis Müfettişi Mehmet Mannaş, polis soruşturmasının tamamlandığını ve 9 zanlının "kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. Zanlıların KKTC yasaları kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediklerini öne süren Mannaş, zanlıların 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Mannaş, bu süre içinde soruşturma dosyasına eklenecek bilirkişi raporlarının temin edileceğini belirtti. Duruşmada toplam emare sayısının 27'ye ulaştığı açıklandı.

HAYATINI KAYBEDEN YOLCUNUN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Mannaş, gemiden sağ kurtulan 6 kişinin ifadelerini mahkemeye delil olarak sundu. Faciada hayatını kaybeden Özgür Gönül'ün, geminin sol kızağındaki kırılma anını kaydedip ailesine gönderdiği video da delil olarak sunuldu ve mahkeme salonunda izlendi. Polis, öğretim görevlilerince hazırlanan bilirkişi raporlarını da mahkemeye aktardı.

"UYDURUK TAMİRATLA 79 SEFER YAPILDI"

Mannaş, polis soruşturmasına göre geminin seferlerin aksamaması için uygun olmayan malzemelerle tamir edildiğini ileri sürdü. Geminin 12 Haziran 2026'da Girne Limanı'na geldiğini, 13 Haziran'da tamir edildiğini ve 14 Haziran'da yeniden sefere çıktığını belirten Mannaş, onarımın ardından 79 sefer yapıldığını söyledi. Mannaş, halen aranan bir kişi ile gemi kaptanının 400 TL'ye satın alınan suya dayanıklı yapıştırıcıyla tamirat yaptığını aktardı. Şirket direktörünün de bu süreçte sorumluluğu bulunduğunu savunan Mannaş, "Seferler aksamasın diye kendi kendilerine uyduruk tamirat yaparak, gemi ile tamirattan sonra 79 sefer yapıldı" dedi.

ZANLILARIN ÜLKEDEKİ BAĞLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Mannaş, zanlıların vatandaşlık durumları ve KKTC'deki ikamet bilgilerini de mahkemeye sundu. Şirket direktörünün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşı olduğunu, Güzelyurt'ta kendisine ait bir villada villa işletmeciliği yaptığını belirten Mannaş, diğer zanlıların büyük bölümünün KKTC'de kalıcı ikamet adresi bulunmadığını ifade etti. Bazı zanlıların ülkeye geldiklerinde şirkete ait lojmanlarda veya gemide kaldığını belirten Mannaş, Azerbaycan vatandaşı 2 zanlının da Türkiye ve KKTC'de gemide yaşadığını kaydetti.

ZANLILAR SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdığını belirten Mannaş, hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkileri nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi. Zanlıların daha önce Barış Ruh Hastanesi'nde saldırıya uğradığını belirten Mannaş, sağlık kontrollerine götürülmeleri sırasında ek önlemler alındığını, duruşmalarda da 90 polisin ek görev yaptığını ifade etti.

AVUKATTAN KURTARMA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN İDDİALAR

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan dışındaki 8 zanlının avukatı Bahar Ersözer, Mannaş'a sorular yöneltti. Ersözer, kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını, sivillerin kendi canlarını tehlikeye atarak müdahale ettiğini ve devletin kurtarma ekiplerinin yeterli müdahaleyi gerçekleştiremediğini ileri sürdü.

Soruları yanıtlayan Mannaş, geminin saat 11.56'da limandan ayrıldığını, "Mayday" acil yardım çağrısının ise saat 12.13'te yapıldığını söyledi. Limandan 7-8 kişinin, Sahil Güvenlik'ten ise 5 kişinin ifadesinin alındığını belirten Mannaş, kurtarma çalışmalarına 2 helikopterin katıldığını kaydetti.

Ersözer, Kıyı Emniyeti'nin kurtarma ekibinden hiç kimsenin çalışmalara katılmadığını, kurtarmanın yalnızca Sahil Güvenlik tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterden iki kişinin gemiye ulaşarak kurtarmaya yardımcı olduğunu belirten Mannaş'a karşılık Ersözer, bu kişilerin müdahalesi sırasında bazı yolcuların denize düştüğünü öne sürdü. Mannaş ise avukata, "Bu sizin iddianız" yanıtını verdi.

"SUÇLAMA KAMUOYU BASKISIYLA DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

Ersözer, zanlılara yöneltilen suçlamanın "kasten adam öldürme" olarak değiştirilmesinin kamuoyu baskısı nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti. Suçlamanın ağırlaştırılmasını gerektirecek somut delil bulunmadığını savunan Ersözer, mürettebatın yolcuların tahliyesine yardımcı olduğunu ve can yeleklerinin kullanılması konusunda yönlendirmede bulunduğunu ileri sürdü.

Mannaş ise mahkemeye sunulan 6 yolcu ifadesinde mürettebatın kendilerine yardım etmediği yönünde beyanlar bulunduğunu, hiçbir yolcunun mürettebatın yardımcı olduğuna ilişkin beyanda bulunmadığını söyledi.

AVUKAT TUTUKLULUK ŞARTLARINI ELEŞTİRDİ

Ersözer, zanlıların yaklaşık 2 ay 3 haftadır polis hücrelerinde uygun olmayan şartlarda tutulduğunu öne sürdü. Zanlıların duş alma, kişisel bakım ve beslenme konusunda sorun yaşadığını iddia eden Ersözer, gönüllü ifade veren zanlıların da bu şartlar altında baskı gördüğünü savundu. Şirket direktörü Ali Özdülger'in cezaevine gönderilmesi talebine itiraz eden Ersözer, direktörün tamiratta kullanılan yapıştırıcıdan haberdar olmadığını ve şirketin yönetim yapısına göre bu konudaki sorumluluğun genel müdürde bulunduğunu ileri sürdü.

DURUŞMA 9,5 SAAT SÜRDÜ

Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya yaklaşık 3 saatlik oturumun ardından saat 15.00'e kadar ara verildi. Öğleden sonraki oturumda savcılık ile savunma arasında tartışma yaşandı, savunma avukatına beyanlarını sunması için 3 saat süre verildi. Yaklaşık 9,5 saat süren duruşmanın ardından mahkeme, 9 zanlının polis hücresindeki tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve teminat duruşmasının ertesi gün sürmesine karar verdi. Polisin talep ettiği 3 aylık tutukluluğa ilişkin karar henüz açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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