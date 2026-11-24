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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilirkişilik Kanunu'nun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, bilirkişilik hizmetlerinin yargı süreçlerindeki önemine dikkat çekerek, "Bilirkişilerin elindeki raporu süresinde teslim etmemesi halinde yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresini 110 günden 27 güne kadar düşürdük" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bilirkişilik Kanunu'nun 10. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyuma katıldı. Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirilen programa çok sayıda hakim, savcı, bilirkişi, akademisyen ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Sempozyumda konuşan Bakan Gürlek, bilirkişilik sisteminde yapılan düzenlemeler, rapor teslim süreleri, eğitim faaliyetleri ve yapay zeka destekli yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"230 bini aşkın kişiye temel eğitim verdik"

Bilirkişilik Kanunu ile alanda önemli bir kurumsal yapı oluşturulduğunu belirten Gürlek, "Bilirkişilik Daire Başkanlığımız, Danışma Kurulumuz ve bölge kurullarımızla bilirkişilerin seçiminden eğitimine, görevlendirilmesinden denetimine kadar ortak esaslar belirledik. Ülkemizin hangi adliyesinde görülürse görülsün, uzmanlık gerektiren bir dosyanın aynı özenle ele alınmasını esas aldık" ifadelerini kullandı.

Bilirkişilik eğitimlerine ilişkin verileri paylaşan Gürlek, "Bugüne kadar 230 bini aşkın kişiye bilirkişilik temel eğitimi verdik. 34 bine yakın bilirkişimiz de yenileme eğitimini başarıyla tamamladı. Üniversitelerimizin bilimsel birikiminden daha fazla yararlanmak amacıyla profesör ve doçentlerimizin kendi ihtisas alanlarında bilirkişilik yapmalarını da kolaylaştırdık" diye konuştu.

Bilirkişilik hizmetlerinde iş yükünün dengeli dağıtılmasının önemine değinen Gürlek, aynı bilirkişilere çok sayıda dosya verilmesinin inceleme sürelerini uzattığını belirterek, "Bilirkişilerin üstlenebileceği dava sayısına sınır getirdik. Böylece listelerde yer alan diğer uzmanların da bilgi ve tecrübelerinden yararlanmanın önünü açtık" dedi.

"Rapor teslim süresi 27 güne düştü"

Raporların zamanında teslim edilmesi için yeni uygulamaları hayata geçirdiklerini kaydeden Gürlek, "Elindeki raporu süresinde teslim etmeyen bilirkişiye yeni dosya verilmesini önleyen uygulamayla ortalama rapor teslim süresini 110 günden 27 güne kadar düşürdük" açıklamasında bulundu.

Bu iyileşmenin vatandaşların adalete erişimi açısından önem taşıdığını vurgulayan Gürlek, "Çünkü raporun vaktinde mahkemeye ulaşması, duruşmanın sırf bu sebeple ertelenmesinin önüne geçebiliyor. Vatandaşımız açısından bunun karşılığı, hakkını ararken aylarca beklemekten kurtulmaktır" ifadelerini kullandı.

Bilirkişi raporlarının anlaşılır ve gerekçeli olması gerektiğine dikkati çeken Gürlek, "Hakim, sorduğu sorunun karşılığını raporda bulabilmeli. Taraflar da kendilerini ilgilendiren bir tespitin hangi bilgiye, hangi incelemeye dayandığını görebilmelidir" şeklinde konuştu.

Gürlek deprem bölgesindeki bilirkişilere teşekkür etti

Yıkılan veya ağır hasar gören binalarda delillerin toplanması ve tespitine yönelik bilirkişilere yol gösterecek bir kılavuz hazırlandığını aktaran Gürlek, "Ortak esaslara göre çalışmanın değerini, milletçe büyük acılar yaşadığımız depremlerin ardından bir kez daha gördük. Deprem bölgesindeki yargı mercilerimizin bilirkişi heyeti taleplerini yakından takip ederek ihtiyaçlarını karşıladık. Yıkılan veya ağır hasar gören binalarda delillerin toplanması ve tespiti için bilirkişilerimize yol gösterecek bir kılavuz hazırladık. O gün sahada gösterilen dikkat, aradan zaman geçtikten sonra da yargı mercilerimizin sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi bakımından son derece önemlidiar. Böylesine ağır şartlarda sorumluluk üstlenen bütün bilirkişilerimize huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bilirkişilik ve yapay zeka projesi

Bakanlık olarak bilirkişilik alanında teknolojiden yararlanmayı hedeflediklerini belirten Gürlek, Bilirkişilik ve Yapay Zeka Projesi üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Projenin hedeflerine ilişkin bilgi veren Gürlek, "Yargı mensuplarımıza dosyanın gerektirdiği uzmanlık alanını belirlerken ve uygun bilirkişiyi seçerken yardımcı olacak bir uygulama geliştirmeyi hedefliyoruz. İstinaf ve temyiz mercilerimizin kararlarından yararlanarak raporların hazırlanmasında bilirkişilerimize yol gösterecek örnekler üzerinde de çalışıyoruz. Bu çalışmaların her aşamasında yargı mensuplarımızın ve bilirkişilerimizin mesleki tecrübesinden istifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sempozyumda gerçekleştirilecek "Dijital Çağda Bilirkişilik" başlıklı oturuma da değinen Gürlek, teknolojinin bilirkişilik alanındaki ihtiyaçlara nasıl cevap verebileceğinin ele alınacağını belirterek, oturumlarda dile getirilecek görüş ve önerilerin Bakanlığın çalışmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

"Her bilirkişi vatandaşımızın hakkına kavuşmasına katkı sunuyor"

Bilirkişilik Kanunu'nun 10. yılında bilirkişilere teşekkür eden Gürlek, "İşini ehliyetle yapan, kanaatini gerekçesiyle ortaya koyan ve raporunu vaktinde teslim eden her bilirkişi, vatandaşımızın hakkına kavuşmasına kıymetli bir katkı sunuyor. Bu anlayışla, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Bakanlığımız mensuplarına, bilgilerini bizlerle paylaşacak kıymetli akademisyenlerimize, yargı mensuplarımıza, meslek kuruluşlarımızın temsilcilerine ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Gürlek, sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı