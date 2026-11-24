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Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde geleneksel kaz kesimi başladı. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Anadolu'da yaygınlaşan gelenek kapsamında köy kadınları bir araya gelerek kazları imece usulüyle kesti. Tanesi 5 ila 6 bin TL arasında satılan kazlar, temizlenip tuzlandıktan ve baskıya alındıktan sonra kurutularak kış sofraları için hazırlandı.

KÖY KADINLARI İMECE USULÜYLE BİR ARAYA GELDİ

Doğruyol köyünde kış hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen kaz kesiminde kadınlar birbirlerine yardım etti. Kesilen kazlar tek tek temizlenerek tuzlandı ve baskıya alındı. İşlemin ardından kazlar, köy evlerinin damlarında ve serin alanlarda kurutulmaya bırakıldı.

"ARPA YEDİRİYORUZ, YAYLADA YEŞİL OTLUYOR"

Köyde kaz besiciliği yapan Dilek Timur, Kars kazının fiyatının neden yüksek olduğunu anlattı. Timur, "Biz evde beslediğimiz kazlara biraz pahalı diyorlar. Biz arpa yediriyoruz, yaylada yeşil otluyor. Kazın her şeyinden faydalanıyoruz. Başı, kanadı, tüyü, yağı... Her şeyi insan sağlığına faydalıdır" ifadelerini kullandı.

KARS KAZININ HER PARÇASI DEĞERLİ

Tanesi 5 ila 6 bin TL arasında alıcı bulan Kars kazı, yalnızca etiyle değil, yağı ve tüyüyle de biliniyor. Köy sakinleri, kaz eti ve yağının kış aylarında vücut direncini artırdığına inanıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kazlar, kurutma işleminin tamamlanmasının ardından kış sofralarındaki yerini alıyor. Özellikle bulgur pilavıyla birlikte tüketilen kurutulmuş kaz eti, bölgenin kış aylarında vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi